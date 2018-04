Godaften, har De lyst til at kaste et blik på Deres nye vagina? Se 45 vinderbilleder fra World Press Photo 2018

De har prøvet det alle sammen, fodboldens topdommere. Hver og en har de i løbet af karrieren truffet et diskutabelt øjebliksvalg, der har haft så afgørende betydning for udfaldet af en kamp, at de har fået en skare af rasende fans efter sig. Og kommentatorer.

»Vi har alle prøvet at stå i den situation, hvor vi har måttet tage bagtrappen ind til hotellet for ikke at risikere at møde vrede fans ved at gå gennem den officielle foyer efter et opgør«, siger den tidligere danske topdommer Claus Bo Larsen og tilføjer:

»Og der er da også tilfælde, hvor vi på vejen hjem ikke lige skal stå i lufthavnen og spille moderne. Det er hårdt«.

Ja, hvis den engelske dommer Michael Oliver skulle hjem fra onsdagens Champions League-kvartfinale i Madrid på samme tidspunkt som Juventus-fansene, gjorde han sikkert også klogt i at gemme sig.