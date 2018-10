Et øjeblik! Har du et øjeblik?

CAPTION: På en bakketop i Balukhali-lejren har en familie åbnet en lille butik klods op ad deres hjem. Ayoub Khan på fem år spiser aftensmad, mens hans 10 år gamle søster Sufira Begum holder ham med selskab. ------------------------------------BAGGRUND: Ni måneder efter, at mindst 700.000 muslimske rohingyaer flygtede fra etnisk vold i Myanmar, er kaos ved at blive afløst af hverdag. Sydøst for Cox’s Bazar i Bangladesh er et bakket landskab med leret jord omdannet til verdens største flygtningelejr. I dette ekstremt tætbefolkede område prøver flygtningene at skabe sig en så normal hverdag som muligt. I de mange lejre, der reelt er vokset sammen til en stor, prøver den bangladeshiske hær, FN og et hav af ngo’er fra hele verden at skabe tålelige forhold for de mange flygtninge, hvoraf over halvdelen er børn. Der bliver bygget veje, dræningskanaler, toiletter, skoler og anden infrastruktur, men ingen permanente løsninger. Regeringen i Bangladesh håber nemlig på, at flygtningene på et tidspunkt kan vende tilbage til Myanmar. Det er også, hvad de fleste af lejrens indbyggere drømmer om, men langt fra alle tror på, at det nogensinde kommer til at ske.