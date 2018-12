Pas på ryggen! Der er ryyyg! Årets bedste Politiken-billeder med bold

De er allesammen taget i løbet af 90 minutter. Godt og vel. Og så står der 'Foto: Jens Dresling' på rigtig, rigtig mange af dem:

Her er de bedste Politiken-billeder fra dansk fodbold 2018.

Det er for omfattende at regne ud, hvor mange gange i alt, Jens Dresling – der har været fotograf på Politiken siden 1984 – har siddet på sin lidt for lille, sammenklappelige walkstool og fotograferet til en fodboldkamp.

I år er det ikke så mange, synes han selv: 55-60 gange, måske. Og det første billede herunder tog han faktisk et stykke væk fra banen.

Det viser, hvordan det ser ud, når en særlig gruppe af mænd går i kamp – undskyld ... til kamp.

Foto: Jens Dresling Superligafodbold i Parken, København: FC København - Brøndby. Brøndbys fans ankommer.

Men, men. Hårdtpumpede fodgængere til side. Det gælder om at fokusere.

Foto: Jens Dresling OB - FC Nordsjælland på Odense Stadion. FC Nordsjællands Abdul Mumin og OB's Anders K. Jacobsen.

På det, det handler om.

Foto: Jens Dresling Landskamp på Brøndby stadion: Danmark - Panama. Danmarks Christian Eriksen.

Og på det øjeblik, hvor det lykkes.

Foto: Jens Dresling FC Midtjylland - FCK MCH Arena: FC Midtjyllands Frank Onyeka (th) har udlignet til 1-1 mod FCK's Robin Olsen og FC Midtjyllands Erik Sviatchenko (tv) jubler. FCK's Peter Ankersen i baggrunden.

Der er selvfølgelig også alt det andet. Som foregår resten af tiden. På resten af banen ...

Foto: Jens Dresling Superligafodbold i Parken: FCK - FC Nordsjælland. FC Nordsjællands Runar Alex Runarsson og Victor Nelsson samt FCK's Federico Santander og Pieros Sotiriou.

»Pas på ryggen. Der er ryyyg«.

Foto: Jens Dresling Europa League kvalifikation: FCK - CSKA-Sofia i Parken. CSKA-Sofias Steven Pereira og FCK's Dame N'Doye.

»Kom igen nu. Ideen var der«.

Foto: Jens Dresling Pokalsemifinale på Brøndby stadion: Brøndby IF - FC Midtjylland. FC Midtjyllands Mikkel Duelund og Brøndbys Hany Mukhta.

»Alene, alene!«

Foto: Jens Dresling FCK's Robert Skov under kampen FCK - Randers FC i Parken.

»Snak sammen, snak sammen«

Foto: Jens Dresling Brøndby - FC Midtjylland. Brøndbys Benedikt Röcker med FC Midtjyllands Paul Onuachu og Bubacarr Sanneh.

»Det mener du simpelt hen ikke, dommer«

Foto: Jens Dresling FCK - OB. FCKs cheftræner Ståle Solbakken i Parken.

»Kom så! Vi sidder på dem nu!«

Foto: Jens Dresling Brøndbys cheftræner Alexander Zorniger på MCH Arena, da holdet mødte FC Midtjylland.

»Tag meter, tag meeeeter!«

Foto: Jens Dresling Ståle igen. FCK - FC Nordsjælland i Parken.

»Det er jo ikke juniorbold, dommer«

Foto: Finn Frandsen Christian Eriksen under VM i fodbold 2018. Danmark - Australien. Kampen endte uafgjort.

»Vi kan sagtens nå det, gutter. Vi sidder på dem nu«

Foto: Jens Dresling FC Nordsjælland - FC Midtjylland i Farum Park. FC Midtjyllands Kian Hansen, Paul Onuachu, Tim Sparv, Erik Sviatchenko og Marc Dal Hende dækker op for FC Nordsjællands Mikkel Rygaard.

Foto: Jens Dresling Superligafodbold på Brøndby Stadion: Brøndby - Vejle. Vejles Pavol Bajza.

»Det er SÅ vigtigt«

Foto: Jens Dresling FCK - CSKA-Sofia. FCKs Dame N'Doye skiftes ud med Pieros Sotiriou. Europa League kvalifikation i Parken.

»Kom NU, de sidste ti procent!«

Foto: Jens Dresling Fodboldlandskamp på Brøndby stadion: Danmark - Mexico. Danmarks Jens Stryger Larsen kaster indkast.

»Én mand hver!«

Foto: Jens Dresling Danmark - Wales. Wales Ethan Ampadu og Danmarks Christian Eriksen. Nations League på Aarhus Stadion.

»Det er ham igen, dommer!«

Foto: Jens Dresling Superligafodbold på Brøndby stadion: Brøndby - FC Nordsjælland. FC Nordsjællands Benjamin Hansen og Brøndbys Kamil Wilczek.

Og trods dét, at de fleste fans møder op for at SE fodbold, er ringe sigtbarhed efterhånden ikke noget usædvanligt ... syn:

Foto: Jens Dresling FC Nordsjælland - FC Midtjylland. FC Nordsjællands Victor Nelsson på vej ind på banen i Farum Park.

Foto: Jens Dresling FC Midtjyllands fans med romerlys. Mesterskabskampen mellem FC Midtjylland og AC Horsens endte med en sejr til FC Midtjylland.

Der findes dog stadig dem, der hælder til, at en sejr skal fejres med et godt, gammeldags, lidt for langt stykke tekstil.

Foto: Jens Dresling Pokalsemifinale på Brøndby stadion: Brøndby IF - FC Midtjylland. Brøndby-fans efter sejren.

Og så pludselig ... fløjtes der.

Mænd ...

Foto: Jens Dresling FC Midtjyllands Gustav Wikheim og Erik Sviatchenko krammer efter sejren over AC Horsens.

... og kvinder jubler.

Foto: Jens Dresling Ottendedels-finale i Womens Champions League på Brøndby stadion: Brøndby - LSK Kvinner FK. Brøndbys Louise Lundsgaard – og glade spillere fra LSK Kvinner FK.

Eller synkron-græmmes.

Foto: Finn Frandsen Danmark taber ottendedelsfinalen mod Kroatien i Nisjnij Novgorod i Rusland.

Ur-brøler.

Foto: Finn Frandsen JAAAHHHHH. Yussuf Poulsen scorer Danmarks første VM-mål i kampen mod Peru 16. juni.

Pokal-skråler.

Foto: Jens Dresling Sejr til FC Midtjylland over AC Horsens. FC Midtjyllands Jakob Poulsen med pokalen.

Hopper.

Foto: Jens Dresling FCKs spillere fejrer 3-1-sejren over Brøndby i Parken.

Hænger over hinanden.

Foto: Jens Dresling FCK's fans var også glade.

Hænger meget tungt over hinanden ...

Foto: Jens Dresling Landspokalfinale i Parken: Brøndby vandt 3-1 over Silkeborg. Brøndbys cheftræner Alexander Zorniger – og fans.

Indtil alting kulminerer. Og konfettikanonen går af!

Tak for i år.

Foto: Jens Dresling Brøndbys Johan Larsson hæver pokalen – og der jubles.

Og tak for lån af diverse serie-fodboldbane-udråb – hentet fra den liste, som ‘Liga på P3’ på et tidspunkt lavede i samarbejde med lytterne. Se den i sin helhed her.

