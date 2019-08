Alt på ét bræt

I 10 år har fotografen Asbjørn Sand fulgt og tilhørt en gruppe skateboarderes fællesskab. Som handler om meget mere end at rulle af sted på et bræt med fire hjul under. Det er blevet en fortælling om venskab, om at blive voksen – og om at være sammen om nærmest alt. Fotobogen SLIP – som kan betyde at give slip, miste fodfæstet eller ’glide’ under radaren – viser en skaterkultur, som er andet og mere end coolness, vilde tricks og en helt bestemt form for maskulinitet.