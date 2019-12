Peter Hove Olesen:

»Det var en af den slags opgaver, der ikke er specielt morsomme: Reportage på Radio 24syv dén dag, hvor stationen får at vide, om den skal lukke. En masse mennesker kan med et fingerknips blive arbejdsløse. Live. Mens vi står og kigger på det. Det burde måske ikke betyde noget – en arbejdsplads er en arbejdsplads – men i dette tilfælde kom det tættere på. Det var jo på sin vis kolleger. Journalister, jeg kender – enkelte har jeg arbejdet sammen med på Politiken – eller mødt ude på opgave«.

»Derfor står jeg og træder mig selv lidt over tæerne derovre. Forsøger at være taktfuld, tage hensyn, men samtidig være professionel. Måske kan man se det på mig. I hvert fald kommer en god kollega over og spørger, om jeg vil have en kop kaffe. Han ved godt, hvorfor vi er der. Havde det været Politiken, der måske skulle lukke, havde han nok stået og kigget på mig«.

»Stemningen er egentlig god op til, at de får beskeden. Spændt, men god. Som om man forventer, at det nok skal gå. At de får lov at overleve. Men så springer bomben. De har tabt. Jeg koncentrerer mig om at fotografere reaktioner fra de ansatte journalister, mens jeg prøver at få øje på Mikael Bertelsen eller Mads Brügger. De er jo om nogen legemliggørelsen af stationen, og deres reaktion er interessant. Jeg får øje på Bertelsen, men beslutter mig for at blive hos de ansatte, mens det synker ind hos dem. Nogle begynder at græde. Andre tænder smøger, drikker øl og har generelt en ’jamen-så-fuck-da-det-hele’-attitude. Jeg begynder at spejde efter Bertelsen igen, men nu er han væk. Ingen steder at se. Jeg tænker, at jeg snart må lade de ansatte få ro uden at have et kamera lige i ansigtet. Jeg går ned af trappen. Ærgerligt med Bertelsen og Brügger, men man kan ikke vinde hver gang. Og avisen skal have nogle billeder«.

»Men så ringer min telefon. Det er Nils Thorsen, journalisten, som skal skrive historien. Det skratter i røret, som om han står på havnemole i en orkan. »Jeg står oppe på taget med Mikael. Han vil hejse flaget på halv. Kom op på taget«. Ind i en elevator. Trykker febrilsk på knappen med det højeste tal. Bliver irriteret sig over to piger, der har været nede og ryge, og som skal af på en anden etage – det skal gå stærkt det her! Ud af elevatoren, finde trappen til taget, ud af døren. Og der er Mikael Bertelsen på vej over til flagstangen. Han tøver lidt, og det passer mig FINT, for jeg skal liiige orientere mig: Hvor kan jeg komme langt nok på afstand, så jeg kan have både den afgående kanalchef og en høj flagstang i billedet? Bertelsen står og kigger op på flaget med flagsnoren i hånden. Ingen siger noget. Han står der bare lidt. Måske for min skyld. Måske er det iscenesat. Men det virker ikke sådan. Det virker højtideligt. »Nu gør jeg det altså«, siger han så og begynder at hejse flaget ned. Jeg fotograferer, og da flaget når flagstangens midte, binder han snoren fast. Kigger op en sidste gang. Han går væk og tager brillerne af, vender sig væk og tørrer noget væk fra det ene øje. Få sekunder senere går vi ned af trappen igen«.

Billedet er taget 22. oktober 2019 efter at Radio- og tv-nævnet havde meddelt, at Radio 24syv havde tabt kampen om den nye DAB-kanal til ungdomskanalen Loud.