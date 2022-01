En aften, der begynder at ligne sig selv igen

I et kollegiekøkken blev der skålet højt i farvede shotsglas. En corona-ramt familie så dronningens nytårstale under sølvfarvede serpentiner. To veninder måtte udskyde nytårs-byturen et år mere, men på Rådhuspladsen fløj raketterne om ørerne, som de plejer. Vi fotograferede et anderledes nytår, der dog begynder at ligne sig selv.