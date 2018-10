Antboy er blevet voksen: »Man kan sige, at jeg blev båret ind på scenen og er blevet der siden«

Oscar Dietz var 7 år, da han blev båret ind på scenen i kongestol. Han spillede prins i den storladne musical ’The King and I’ på Det Ny Teater. Den lille dreng havde næsten ingen replikker og skulle egentlig mest bare sørge for at se sød ud.

Blå bog Oscar Dietz Født i København 6. august 2000, opvokset i Tisvilde. Går i 3.g på Gribskov Gymnasium 2008: Debuterede i ’The King and I’ 2013-2016: Havde hovedrollen i ’Antboy’ 2015: Havde hovedrollen i ’Billy Elliot the Musical’ på Det Ny Teater 2018: Har hovedrollen i verdens-premieren på ’Djævelens lærling’

Også bag kulissen fik Oscar Dietz en blød introduktion til teatrets verden. Der var personale ansat til at gå ture rundt om Søerne med ham og de andre børneskuespillere, og der var også tid til at spille computerspil på y8.com i pauserne.

Det var »herresjovt«, fortæller han.

Den nu 18-årige Oscar Dietz byder på isvand og småkager i køkkenet, da Ibyen møder ham i barndomshjemmet i Tisvilde nord for København. Han står over for sin første modne rolle i musicalversionen af den danske bestseller-fantasyroman ’Djævelens lærling’. I den store opsætning skal han spille og synge hovedrollen som Filip, en artig fyr, der ved en fejl ryger i Helvede og skal stå ansigt til ansigt med selveste Djævelen, som forveksler ham med skolens største bølle og tyran. Og udpeger Filip til sin efterfølger ...

Samtidig med at han øver sig på mødet med Djævelen, passer han sin skolegang i 3. g på Gribskov Gymnasium. Røde knopper på hagen og brune dun på kinden afslører, at barnestjernen er ved at blive voksen. Stemmen er mørkere, end man forventer. Der er noget genkendeligt ved hans bløde træk, en tryghed.

Barn i en voksen verden

Oscar Dietz griner spontant, skifter til en seriøs mine og bryder ud i skønsang undervejs i snakken, som stod han klar og varmede op til et nært forestående drama bag det røde scenetæppe. Afslappet, fuld af selvtillid. Han kan det hele, fornemmer man. Men vejen dertil har ikke været fri for skred. Især én periode var ved at vælte ham omkuld.

Den 7-årige Oscar kickstartede sin karriere hos sin mormor og morfar, der bor nede ad vejen i et hvidmalet træhus. Ved middagsbordet bladrede han i dagens avis og blev fanget af et billede med teatermasker. Han pegede og spurgte: »Hvad er det?«. Skuespil vistnok, fik han at vide. Det skal prøves, tænkte den 7-årige dreng.

Oscar Dietz’ mormor fortalte ham med bestemt mine, at det slet ikke var så nemt. Men knægten var vedholdende, plagede uden helt at vide hvorfor og fik til sidst lov. Oscar Dietz klukker kækt ved mindet:

»Det er sindssygt at tænke tilbage på, men jeg gav ikke op«.

Mormoren endte med at melde ham til audition på ’The King and I’. Han lærte at synge en sang, så han havde noget at optræde med, og så kørte mormor ham af sted. Noget, hun kom til at gøre meget de næste mange år. Næsten 2 timers kørsel og 60 kilometer hver vej, hver dag år efter år. Af og til blev hun og så prøverne til ende, men til sidst blev det »fandeme kedeligt«, som Oscar Dietz formulerer det.

»Og så kørte hun hjem og kom igen, når jeg var færdig«.

Efter en slurk isvand begynder han med ét at synge ’I skovens stille, dybe ro’, mens vi sidder og snakker ved køkkenbordet. Det var sangen, der sikrede ham den første teaterrolle som prinsen. Som lytter bliver man en smule forfjamsket i den uvante situation med følt skønsang som intimkoncert. Men det er hverdag for Oscar Dietz. Han lider hverken af sceneskræk på teatret eller i køkkenet.

»Man kan sige, at jeg blev båret ind på scenen og er blevet der siden«, forklarer han selv.

»En fucking superheltefilm«

Oscar Dietz er vokset op på den gamle sadelmagergård i Tisvilde med sin gudfar, far, mor og søster. Gudfar Chris, som har sit eget anneks på grunden, beskriver stedet som et hippiehjem. Oscar Dietz’ far var musiker og hans mor forlagsredaktør og tidligere balletdanser, så kreativt blod flyder i årerne. Men han er aldrig blevet pacet. Familien har hjulpet ham med at strukturere hans kalender, men det hårde arbejde og ambitionerne har han selv stået for.

Han har kort brunt hår, og pomaden kommer først i, når fotografens kameralinse kommer op af tasken. For jo, forfængelighed er for alle, især i gymnasietiden. Om et lille års tid er han færdig med 3. g, hvor han går på musiklinjen. Fra begyndelsen har det været en aftale, at skolearbejdet ikke måtte lide under skuespilleriet. Men det har sjældent været et problem. Heller ikke det år, han måtte skippe det meste af 6. klasse, fordi han havde for travlt med karrieren.

For han gør sig umage med alt, han foretager sig. Og har kunnet indhente klassekammeraterne igen. Oscar Dietz virker i det hele taget som en, der har styr på det meste. Drømmen er at søge ind på skuespillerskolen, når han er færdig. Gerne flere gange, hvis det bliver nødvendigt. Ingen slinger der.

Spring. Da Oscar Dietz var 13 år, fik titelrollen i ’Billy Elliot’, og – godt hjulpet af sin mor – blev han grebet af dansen. Arkivfoto: Finn Frandsen

Spring. Da Oscar Dietz var 13 år, fik titelrollen i ’Billy Elliot’, og – godt hjulpet af sin mor – blev han grebet af dansen. Arkivfoto: Finn Frandsen

Siden sin debut som lille purk har han på eget initiativ knoklet for at få flere roller. Og især til en af dem knoklet i sådan en grad, at det gav ømme muskler i månedsvis. Da han var 13 år, gik han efter titelrollen i musicalen ’Billy Elliot’, hvor en arbejderklassedreng kommer i klemme mellem forældrenes forventninger og sin egen lyst til at danse.

For at komme i betragtning til rollen måtte han træne ballet næsten hver dag i et år – sammen med et hold lige så håbefulde drenge. Men han havde en trumf i trikoten: nemlig sin mors fortid som balletdanser. Hun viste ham en video på YouTube af to drenge, der dansede ballet. »Sådan gør du«, smilede hun. Oscar Dietz så skeptisk på sin mor, men trippede på stedet efter at komme i gang med at lære det.

Hvis man har en presset kalender, hjælper det at spille lidt guitar

Med et fast greb i køkkenets porcelænsvask gik de to i krig med dansen. Efter talløse chasseer begyndte talentet at spire. Og som det sker for Billy i stykket, blev Oscar Dietz grebet af dansen og endte med at lande titelrollen på Det Ny Teater efter et hårdt udskillelsesløb. Danseskoene har han stadig.

Soveplads i sofaen

På sadelmagergårdens terrasse står en flettet kurv med friske grøntsager og krydderurter. Kulørte pærer hænger og skriger på fest, mens hængekøjerne spændt op mellem træerne fortæller en anden historie. Landidyllen breder sig også indendørs, gryderne hænger frit fremme, og buketter af vilde blomster er bundet fint sammen med brun hørsnor på teaktræsbordet.

På Oscars Dietz’ værelse står ingen seng, da instrumenter optager det meste af pladsen. Ofte falder han i søvn på familiens Børge Mogensen-sofa. En fast soveplads er ikke så vigtig:

»Jeg slapper bedst af, når jeg har fem guitarer inden for rækkevidde. Hvis man har en presset kalender, hjælper det at spille lidt guitar«.

superhelt. Oscar Dietz spillede drengen Pelle i trilogien 'Antboy'. Kort før indspilningerne til ’Antboy 2’ døde hans far. Arkivfoto: Lars Just

superhelt. Oscar Dietz spillede drengen Pelle i trilogien 'Antboy'. Kort før indspilningerne til ’Antboy 2’ døde hans far. Arkivfoto: Lars Just

På væggen hænger tre billeder af crewet fra superheltetrilogien ’Antboy’, som handler om en 12-årig dreng ved navn Pelle.

Han bliver ved et skæbnetræf bidt af en genmanipuleret myre og opdager, at han har fået dens styrke. Med hjælp fra sin eneste ven, tegneserienørden Wilhelm, udvikler Pelle en hemmelig identitet: superhelten Antboy. Og da skurken, Loppen, melder sig på banen, må Antboy træde til for at redde dagen.

Dreng nummer 5

Den første film i serien indspillede han i 2013. Under en casting med 500 drenge faldt instruktøren pladask for barnestjernen, der ellers ikke lige var den mest oplagte actionfigur med sine trimmede danseben og fine sangstemme.

Oscar Dietz var dreng nummer 5, som var inde. På vej ned ad trappen efter hans audition kom en caster løbende og råbte, at han skulle vende om og komme tilbage. Instruktør Ask Hasselbach var blevet kaldt ned, fordi casterne syntes, at han skulle høre Oscar Dietz. Og ved første møde var der kemi mellem de to, og han fik hovedrollen i sin første spillefilm.

Længe før den første dag på settet skulle Oscar Dietz ind og have taget mål til Antboy-masken, som han stadig har liggende et sted i gemmerne. »Det var ret scary«, fortæller han. På værkstedet fik han en hætte over hovedet og blev spurgt, om han ville have sugerør i munden eller hul til næsen.

»Jeg svarede næsen, og så blev jeg ellers pakket ind i en gipsmaske. Til sidst kan man ikke snakke«.

Midt i fortællingen kommer hans mormor ind ad døren. Hun skal hente lillesøster Marie Dietz, som skal til teaterprøver i København. Mens hun går rundt i køkkenet og lytter med et halvt øre, mens hun kalder på Marie, bryder hun ind:

»Du hyperventilerede, skat. Du var så bange«.

Oscar Dietz rynker på næsen, klør sig i håret og griner:

»Det husker jeg ikke. Men det var i hvert fald vildt at se sit ansigt støbt bagefter. Jeg fik en følelse af: I made it. Nu er der ingen vej tilbage, og jeg skal lave en fucking superheltefilm!«.

’Antboy’ vandt i 2014 en Robert for årets børne- og ungdomsfilm. Politikens anmelder Sophie Engberg Sonne skrev blandt andet om den unge myredreng:

»Ikke siden Buster Oregon Mortensen har dansk film haft en så modig og undertippet børnehelt. Oscar Dietz er et fund til rollen som den upåfaldende Pelle«.

Siden fulgte indspilninger af ’Antboy 2’ og ’Antboy 3’.

Tilbage på drengeværelset hænger en række teaterplakater på den modsatte væg som små trofæer på succes. Mens Oscar Dietz viser rundt i værelset, griber han spontant fat i en guitar og begynder at spille. Han kan ikke lade være. Som et soundtrack til den visuelle safari, værelset tilbyder.

Men noget af det vigtigste er nemt at overse. Nemlig den grå kasse, som computerskærmen står på. Et skrin, der gemmer på fysiske minder om Oscars far. Han døde kort før indspilningerne til ’Antboy 2’.

Hjerteflimmer

En helt almindelig fredag eftermiddag sad 13-årige Oscar Dietz i toget på vej hjem fra teatret, hvor han havde været til prøver på ’Billy Elliot’. Telefonen vibrerede. Der stod ’mor’ på displayet:

»Vi henter dig på Hillerød Station. Far er på hospitalet«, sagde Malene Dietz til sin søn.

Først tog Oscar Dietz det roligt, for faren led af hjerteflimmer, og det var normalt, at han af og til var på hospitalet. Men denne gang var det anderledes. Familien samledes på hospitalet.