BMS er poesiens svar på Spice Girls: »Vi var enige om, at det var både kedeligt og ensomt at sidde alene med det, man skriver«

I en stue i haveforeningen Frederikshøj i Københavns Sydhavn sidder fire kvinder og læser højt fra hver sin bunke papirer.

»Hvordan kan vi læne os frem i denne krop/Pege på andre andre end os selv med denne krop«, messer de i munden på hinanden.

Det ene øjeblik læser de roligt og forskudt op om vinterbær, frost og fimrehår. Det næste øjeblik råber de tekststykker op i kor.

»Den hjælpeløses partitur/Mit navn er stemt/Vi er allerede skrevet ind i hinanden«, lyder det, før de atter falder tilbage i en rolig, rytmisk dialog.

Det er en af årets sidste sommerdage, da Ibyen bevæger sig ned langs de lange, smalle stier mellem haverne i Sydhavnen. Bag ufriserede havehække summer sagte samtaler. Og på vægge og vejskilte minder laminerede sedler om søndagens tøj-og-plante-bytte-dag i Forsamlingshuset. I haveforeningen Frederikshøj er man ude, og man er sammen. Alligevel er Ronja Johansen, Fine Gråbøl, Mette Kierstein og Dorte Limkilde rykket indenfor for at øve oplæsningen af en række af deres nye digte. Det går nemlig ikke altid stille for sig.

Tilsammen udgør de skriftkollektivet BMS, der står for Blod, Måne, Søndag. De skriver, redigerer og performer alle deres tekster i fællesskab. Og ordene, de netop har råbt besværgende gennem stuen, stammer fra bogen ’Knoglemarv lavendel’, der i efteråret udkommer på Forlaget Arena.

blå bog De fire medlemmer i BMS Fine Gråbøl er 26 år, født i København og studerer litteraturvidenskab på KUA. På hendes natbord ligger i øjeblikket ’The Hearing Trumpet’ af Leonora Carrington og ’Begge ben’ af Morti Vizki. Dorte Limkildeer 23 år, født i Asnæs og studerer litteraturvidenskab på KUA. På hendes natbord ligger lige nu 'Vi rus salve’ af Ursula Andkjær Olsen og ’Meeting the Universe Halfway’ af Karen Barad. Mette Kierstein er 25 år, født i Kongens Lyngby og studerer i litteraturvidenskab på KUA. På hendes natbord ligger i øjeblikket ’Bonsai’ af Kirsten Thorup og ’Migraciones’ af Gloria Gervitz. Ronja Johansen er 25 år, født i Kalundborg og studerer litteratur- videnskab på KUA. På hendes natbord ligger i øjeblikket ’Efter Solen’ af Jonas Eikas’ og ’De Utsatta’ af Birgitta Trotzig. Vis mere

Torsdag optræder BMS under arrangementet ’Digte & Lyd’ på Vega, der også har navne som Bisse, Helle Helle og Søren Ulrik Thomsen på programmet. Og i den forbindelse har Ibyen besøgt kvinderne bag det okkult-klingende akronym til en snak om heksen som politisk figur, styrken i besværgelser og om at insistere på den kollektive stemme i et samfund, der mest af alt hylder individualiteten.

At skabe et fælles sprog

»Vi er blevet ret gode til at lytte til og bruge hinandens vejrtrækninger«, siger Dorte Limkilde, da vi forlader stuen og sætter os ud i haven foran det hus, Fine Gråbøl deler med sin kæreste.

Hun sætter sin kaffekop og tænder en cigaret. »Jo flere gange vi læser de samme sætninger højt, jo mere tuner vi os ind på hinanden gennem en fælles rytme i teksten«, siger hun så. Og det er på mange måder sigende for den måde, gruppen arbejder.

Sammen har de sat sig for at udforske den kollektive stemme som både tekst, performance og politisk modstand. De fremfører deres digte, som de skriver dem, i evig korrespondance med hinanden – som fire kroppe i ét poetisk organ. Og når de sammen læser digtene højt, bliver de mere og andet end ordene, de hver især har bidraget med. Her snor teksten sig ind og ud mellem dem som brudte sætninger og unisone allekald. Som både sagte mumlen og råbekor.

Ideen til skriftkollektivet startede en søndag for to år siden. De gik alle fire på det samme hold på litteraturvidenskab på Københavns Universitet, men savnede et sted uden for studiet, hvor de kunne få sparring på de tekster, de hver især skrev.

Foto: Finn Frandsen BMS er et skriftkollektiv, hvis forkortede navn står for blod, måne, søndag. BMS består af Dorte Limkilde, Mette Kierstein, Ronja Johansen og Fine Gråbøl. Sammen udforsker de en kollektiv stemme som performance, korrespondance og politisk modstand. Det inkluderende, det omfavnende og det forkerte er de drivende kræfter i skriftkollektivet. BMS udgav i april 2016 værket Manifestation! Det er både en fysisk bog og et råbekor. Til efteråret udkommer de på Forlaget Arena. De kan opleves live til Digte og Lyd på Vega 4. oktober.

»Vi var enige om, at det var både kedeligt og ensomt at sidde alene med det, man skriver, og derfor besluttede vi os for at mødes nogle søndage, så vi kunne lytte til og redigere hinandens tekster«, siger Fine Gråbøl. I søndagslæseklubben oplevede de, at der var noget særligt over det rum, de sammen skabte – en solidaritet og en lydhørhed, som fik de enkelte tekster til at vokse. Og det gjorde dem nysgerrige på, hvad der ville ske, hvis de ikke bare sparrede med hinanden, men også skrev og redigerede alting sammen.

Og det blev starten på BMS. En søndag aften, i fuldmåne naturligvis, mødtes de fire for at lave et ritual, der skulle etablere rammerne om det fællesskab, deres litterære projekt skulle vokse ud af. Dernæst satte de fire kvinder sig foran hver sin computerskærm, åbnede fire anonyme Google Docs-dokumenter. Og gik så i gang med at udforme deres helt eget manifest. Ikke som et partiprogram, men som en undersøgelse af, hvad det vil sige at tale med en kollektiv stemme.

Navnet Blod, Måne, Søndag fandt de vist nok på, mens de vadede rundt på en strand på Ærø, fortæller de. Der var noget fedt over, at det lå så tæt op ad PMS, og så passede de tre ord ganske fint til en form for poesi, der »både er dramatisk og sådan lidt hjemme på sofaen-agtig«, som de forklarer det.

til min hud for at holde fast på mit blod/ til den sol af blod en person malede på min mave med sin pik/ til kroppen for at næres i lyset Fra værket ’Manifestation!’

»Der er jo noget ret højt besyngende over ’blod’ og ’måne’, mens ordet ’søndag’ er anderledes helt nede på jorden«, siger Ronja Johansen. »Og det er meget fedt. Det er fint nok at påkalde sig store, tunge billeder, men vi gør det stadigvæk ret lokalt«.

Kollektivt bwaah

Sidste år udkom BMS som både bog og råbekor under titlen ’Manifestation!’. Hermed satte de rammerne for deres nyetablerede skriftfællesskab og undersøgte effekten i at råbe deres digte i kor.

»Shout out til min hud for at holde fast på mit blod/ shout out til den sol af blod en person malede på min mave med sin pik/ shoutout til kroppen for at næres i lyset«, lød det blandt andet i værket, der første gang blev præsenteret på LiteraturHaus på Nørrebro.

»’Manifestation!’ var på mange måder et kollektivt bwaah«, siger Mette Kierstein og spreder fingrene som en eksplosion foran sig.

»Som et udbrud, et fælles raseri. Det var jo første gang, vi oplevede den styrke og frihed, der lå i det her kollektive rum. Energien er der stadig i vores nye bog. Men nu, hvor vi ved, hvad rummet kan, udforsker vi mere, hvad det så kan bruges til, og hvordan fællesskabet også kan ekskludere«.

Med heksen i hånden

»Jeg koger en saft til jer/mine piger/knoglemarv rønnebær/mænd med tunge hatte (...) jeg danser en dans for jer/knoglemarv alrunerod«, lyder det i et af digtene fra BMS’ kommende bog, der med titlen ’Knoglemarv lavendel’ er som taget ud af en opskrift på en esoterisk eliksir.

I både tekstunivers og som performance arbejder firkløveret med ritualer, hjemsøgelser, besværgelser og heksen som politisk figur. Hermed skriver de sig ind i en nyere litterær fascination af det okkulte, som forfatterne Johanne Lykke Holm og Olga Ravn blandt andet har vækket til live med Hekseskolen, som de startede i 2015. I skriveskolen præsenteres eleverne for heksen som modstandsfigur og for en række kvindelige forfattere, som gennem tiden har været ekskluderet fra den litterære kanon. Og i BMS har den ellers traditionelt set ensomme karakter fået en solidarisk hær.

»Det interessante og noieren ved heksen er, at hendes besværgelser virker. Og det, der er med ritualet, er jo, at når flere mennesker gentager den samme gestus, så skaber det en form for forbindelse mellem dem og en forhåbning om, at ordene manifesterer sig«, siger Ronja Johansen og fortæller, at når BMS arbejder med sprogets performativitet, så er det med bevidstheden om, at det, man siger og skriver, har en konkret betydning. At litteraturen handler.

Når de fremfører deres digte, viser det okkulte sig eksempelvis som messende stemmeføring, der, med det helt rigtige interval mellem de fire stemmer, får en næsten dæmonisk karakter. Og heksen bliver på den måde et symbol på de skæve og skingre røster, der nægter at stemme i med flertallet, fortæller Fine Gråbøl, der selv er tidligere elev på Hekseskolen.

»Den stemme, der ikke lader sig indordne eller indgå i institutionen, kan jo sprænges til en kollektiv stemme, fordi den nægter at lade sig indkapsle af en eller anden individualistisk tankegang eller struktur«, siger hun og sender så et »ja, selvfølgelig« i retning af Dorte Limkilde, der med diskrete fagter spørger, om hun må nappe et æble fra havens æbletræ.

Og når BMS går på scenen og råber deres digte ind i hver deres mikrofon, så er er det med til at bryde med den klassiske form for poesioplæsning.

»Litteraturarrangementer har for det meste nogle ret små scener, hvor en enkelt forfatter stiller sig op og læser op fra en bog. Og det er fint. Vi gør det bare lidt anderledes«, siger hun.

»Bare det, at vi står fire på scenen og råber teksten, er jo med til at bryde med rummet. Det kan virke intimiderende, og nogle synes måske endda, at det er pinligt. Og på den måde bliver teksten mere end sin trykte form«.

Hvorvidt en tekst skal råbes, messes eller mumles, er et spørgsmål om »variation og intuition«, så længe det ikke bare bliver en dramatisk opførelse af den trykte tekst, forklarer Ronja Johansen.

»Det skaber for eksempel en meget fed effekt, hvis man ikke mimer teksten, men bruger nogle andre greb end dem, teksten lægger op til. Som når vi råber de ømme passager og lader vreden være helt rolig«, siger hun.