Se billederne: Forsvundet kuppel er dukket op i brombærkrat. Nu vil Nordhavn rejse den som monument

Det er torsdag, og det regner, da den store lastbil fra By & Havn får løftet kobberkuglen på plads på den pram, der i dag skal sejle den hjem til Nordhavn igen.

På beboernes initiativ har By & Havn købt kuplen tilbage fra den marskandiser, der havde fået fat i den, da fabrikken blev revet ned. Det er en glædelig begivenhed af den slags, som By & Havns administrerende direktør, Anne Skovbro, gerne trækker i regntøjet for at deltage i.

By & Havns direktør, Anne Skovbro, var selv mødt frem for at følge kuglens hjemrejse til Nordhavn og tale med pressen. Foto: Miriam Dalsgaard

»Kuglen er del af historien om industrihavnen og den bygningskultur, der var der. Derfor vil vi gerne have den med hjem til Nordhavn«, siger direktøren, mens et par tv-kameraer følger fastsurringen på prammen.

Tilbagekøbsprisen på »et par tusinde« er ikke værd at tale om, siger hun. Langt mere bekosteligt bliver det nu at genopbygge det indre træskellet og reparere kobberbelægningen. Det skal ske By & Havns værksteder i Nordhavn.

Repræsenterer den kugle en værdi, I ikke har været opmærksomme nok på, da I lavede Nordhavn?

»Det synes jeg ikke, ikke i Nordhavn. Der har vi bevaret en masse af de gamle bygninger og prøvet at finde ud af, hvilke der var vigtige for, at man kan se, at Nordhan var en havn. Men der er ikke så mange af den her type markeringer i byggeriet derude i dag, så det tror jeg, at den kan give det tilbage«.



Hvorfor passede I ikke bare ordentligt på den, dengang I pillede det hele ned?

»Helt ærligt, jeg aner det ikke«, siger Anne Skovbro, der tiltrådte direktørstillingen sidste sommer.