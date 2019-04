Dj om technoscenen i rivende udvikling: »Tidligere kiggede alle mod Berghain. Nu kigger de mod København«

Technoen har fået en renæssance i hovedstaden. Klubberne spiller det mere og mere, og flere er begyndt at arrangere ravefester rundt omkring i byen. Og så oplever kunstnerne stor efterspørgsel fra udlandet. Ibyen tog hurtigbrillerne på og gik ud i natten for at undersøge, hvad der skulle være så særligt ved techno i København.