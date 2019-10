My freakshake brings all the boys to the yard: Mød det 30 centimeter høje milkshakemonster, der får forældre og sundhedseksperter til at græde

Mens Instagram vrimler med billeder af farvestrålende grøntsager og slanke taljer, opstår der modreaktioner fra folk, der stadig insisterer på at spise fedt- og sukkerholdigt. Og findes der et bedre oprør mod det polerede sundhedsideal end et mælke- og flødeskumsbjerg på over 1.000 kalorier med browniestykker, karamelliseret popcorn og skittles på toppen?