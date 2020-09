Portræt af en bydel: »Det er et interessant eksperiment for at se, om man kan lokke folk ud at bo i et område, som har et forholdsvis dårligt rygte«

Da Gitte Larsen ser os, ser det ud til, at hun får en idé og suser ind på fritidshjemmet. I mellemtiden ser Bent Larsen sit snit til at liste væk for at begynde dagens pedelarbejde. Formentlig for ikke at komme med i denne reportage. På legepladen over for skolen leger en mor med sine to børn. Jesper Christensen står alene tilbage og kommer til at se malplaceret ud – blazer, spidse sko og lædertaske er ikke et hverdagssyn i Tingbjerg.

Gitte Larsen kommer ud igen med en kasse, hvor der er malet en pibe og ’Jesper’ med store klodsede bogstaver.

»Det er jo din, Jesper«, siger hun og rækker ham kassen.