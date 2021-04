Nej, du kan ikke få et blowjob efter massagen. Og denne thaimassør er færdig med at svare på spørgsmålet

Sådan står der på et blomstret visitkort som en venlig reminder til alle dem, der fejlagtigt kunne tro, at Dongthong Thaimassage i Stenløse er et skjulested for prostituerede. Her er de som på mange andre thaimassageklinikker i Danmark nødt til at skære det helt ud i pap for kunderne: Vi sælger ikke sex.

Deltag i debatten nu Det koster kun 1 kr. at få fuld adgang til Politiken, hvor du kan læse artikler, lytte til podcasts og løse krydsord. Læs mere Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her