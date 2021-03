Denne lille sidegade siger alt om, hvordan København har det lige nu

For her ligger en række små virksomheder. Restauranter, vinbarer, et galleri, en butik, der sælger guitarer, en frisør, en skønhedsklinik, et rejsebureau. Her mærker de, hvordan corona også rammer dem, der ikke blev syge. De håber på bedre tider, de drømmer om en normal hverdag. Om det, der var. Mens de knokler for at overleve lige nu.

