Jeg tror fuldt og fast på, at Anna Stahn ikke vil romantisere kunstnergerningen. Men jeg mærker alligevel en stor hjertebanken, når jeg sidder med hende der på atelieret. Omgivet af sin kunstneriske proces ligner hun i sig selv et nyforelsket smil, et taknemmeligt-tænk-at-jeg-er-så-heldig-smil.

»Jeg elsker at arbejde. Det er min største kærlighed at lave kunst, og det falder mig naturligt. Men derfor er det stadig et stort pres«.

Sådan er det faktisk også at tale med Anna Stahn, som at møde en ven, der har fået en dejlig kæreste, og som bare vildt gerne vil fortælle alt om, hvordan de mødte hinanden, og kan huske alt, den anden havde på, og præcis hvad de sagde. Men inden jeg når at opbygge den kunstnermyte, Anna Stahn faktisk prøver at få ned på jorden, har hun noget, vi skal se:

»Vi skal hen og åbne ovnen!«.

Hun viser mig hen til den keramikovn, hun deler med de andre kunstnernaboer i bygningen. Den ligner en stor tønde i metal. Hun løsner hasperne og åbner låget:

»Yes! Den er ikke gået i stykker«.

Hun løfter nænsomt et stykke keramik op af ovnen, og så et til, og et til. Til der står to tasker, en lille kvinde i en lang frakke og et håndspejl på bordet. Nede i ovnen er der stadig en masse miniaturesko. Hun tager fat i den store af de to tasker.

»Den her er eksploderet tre gange før. Det her var sidste chance«, jubler Anna Stahn.

»Du kan se, det her er en håndtaske, men også lidt et træningsredskab, en vægt. Jeg joker nogen gange med, at hvis min kunstnerkarriere ikke lykkes, så kan jeg bare lave keramiske håndvægte til nogle rige damer«.

Som den står der, uglaseret, ligner tasken nærmest en idé om en taske. Der med sin hank kalder på min hånd. Jeg ser det for mig, de glamourøse træningsrum, hvor en masse slanke hollywoodstjerner bruger deres medbragte håndtasker som håndvægte. Anna Stahn kan godt lide øvelsen i at indskærpe tingenes form.

»Det der aflæselige og nærmest tegneserieagtige. Den her håndtasketing, som ligger et sted mellem abstrakt og genkendelig, det kan jeg godt lide. Det har noget figurativt og likeable over sig«.

Pyntens magi

Det handler blandt andet om gentagelsen. Hvis Anna Stahn bliver ved med at tegne en håndtaske, kan hun nærmest reducere dens form:

»Man kan tegne den til opløsning. Samtidig ved vi godt, hvad en fin taske koster, vi ved, hvordan det må føles at have den i hånden«.

Det, tænker jeg, er nogle af de »kræfter, der hele tiden trækker« i det unge kvindeliv, som Statens Kunstfond beskrev det. Selv om de jo så også godt kan trække i en ung mand. Anna Stahn værksliggør de kræfter, når hun laver keramiske håndtasker og kærlighedsbreve. Hun skaber et parfumeret længselsunivers, der godt ved, hvilken kraft ting har.