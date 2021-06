18-årig: »Det skræmmer mig, at halvandet år er gået med Netflix og søvn«

Mit sociale liv er i den grad blevet påvirket af corona. Hvor jeg før i det mindste mødtes med mine venner et par gange om måneden, er det nu endt med, at jeg kun ses med min bedste veninde. På en måde er det faktisk rigtig dejligt at være blevet så meget tættere med min i forvejen tætteste veninde. Men jeg føler da helt klart nogle gange, at jeg er gået glip af en masse sociale relationers forstærkning på grund af corona.

