Et andet sted i rummet dette: Et menneske spejles i flodens overflade, forvredet af krusninger, der sker lige meget i vand og i krop. Eller er det bare skyerne, der har samlet sig på en måde, så man kunne tro, at et legeme svævede hen over himlen?

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til hele Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her