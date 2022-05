De er indvandrerkvinder, der skal rustes til arbejdsmarkedet. Hver onsdag hopper de i havet

Nogle er flygtet fra borgerkrig, andre er familiesammenført. Nogle er højtuddannede, andre analfabeter. Fælles for dem er, at de på Daghøjskolen For Indvandrerkvinder får hjælp til jobansøgninger, dansk, matematik eller andet, der skal ruste dem til det danske arbejdsmarked. Og så finder de et fællesskab, når de vinterbader.