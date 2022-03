En kvinde griner og sender et blik til sin veninde, der indikerer: »Okay, hvad var lige det, vi har oplevet?«

Levende musik. Danse. Synge med. Flirte, møde nye mennesker. Stå tæt med andre, der har samme oplevelse. Sanse, lytte, lade sig transportere, hypnotisere. Ibyen har besøgt tre af byens vidt forskellige spillesteder på en uge for at huske dig på alt det ved livemusikken, vi måtte undvære under nedlukningen.