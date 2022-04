Politikens to fotografer tog til sexmesse med et åbent sind. Se deres billeder her

Hvilke tanker sætter det i gang at tage på sexmesse? En forventning om noget, der ligner et legeland, bare med sex – en spillehal med tarvelig lummer-lidderlighed? For mens byen også rummer sexfester for de intellektuelle, dildo-bingo og sexlegetøjsbutikker, der markedsfører sex som wellness, hvem er det så, der går på sexmesse? Hvad finder man, hvis man lader fordommene blive hjemme? Ibyens to fotografer tog til Valby en fredag eftermiddag for at opleve en sexmesse.