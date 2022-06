»Hvad er det dog, min onkel og så mange andre ser i dette menageri af cyklende mænd, som jeg er blind for?«

Nu kommer Tour de France til Danmark. Danskfranske Alice de Champfleury er vokset op med Touren, men har aldrig helt givet sig hen til den. Det forsøger hun i dette essay, hvor hun også funderer over, hvorfor danskerne er så vilde med et fransk løb – og hvorfor man ikke hører om Tour de France for kvinder.