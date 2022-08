Engang var det bøssernes fristed. Nu flokkes unge kvinder herinde for at score

En af dem er kommet her, siden hun for 20 år siden manglede et sted at gå hen og drikke øl i fred som heterokvinde, en anden, fordi han har haft »svært at finde et sted med et ordentligt flygel og en forkærlighed for franske toner« i København, og en tredje, en ældre herre, har siddet på barstolene siden 70’erne, fordi han har brug for selskab, da de fleste mennesker, han kender, er døde.

