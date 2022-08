Det er en af Københavns mest ikoniske barer: »Hvis man har lyst, kan man smide alt tøjet – nogle står nøgne til sidst«

Nu bliver København atter regnbuefarvet. Queers, drags, transpersoner, nonbinære og andre mødes til fester, talks, koncerter og i byrummene for at fejre og manifestere deres plads i verden under Copenhagen Pride. Flere farver, mennesker og bogstaver, der skal favne så mange som muligt. Engang var queers meget lidt synlige i gadebilledet, og der var kun få steder, man kunne være åben om det. Et af de steder er Café Intime, der siden 1922 har ligget i Allégade på Frederiksberg. Et værtshus, en jazzbar, et fristed. For homoer og alle mulige andre, der leder efter en tryg og kærlig aften i byen. Fotografen Magnus Cederlund er gennem otte år kommet på baren og har fotograferet stamkunder og gæster for en enkelt aften. Vi bringer et udpluk af hans billeder, der alle er samlet i hans bog ’Intime’.