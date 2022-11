Designer: »Nu, hvor jeg kigger på billeder af mig selv fra brylluppet, kan jeg godt se, at jeg måske lige gik til grænsen«

Designeren Sophie Linnemann går efter det lasede, det misfarvede og det ikke alt for pæne, når hun under navnet Heste Jente laver tøj, som har fået den internationale modeverden til at spærre øjnene op.