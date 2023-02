Han er Danmarks næstældste mand. Og han har først lige sat cyklen i skuret

Han har levet gennem to pandemier og to verdenskrige, og så har han cyklet, til han blev mere end 100 år. Louis Mose, som er Danmarks i øjeblikket næstældste mand, var god til tango som ung, og senere fik han en manufakturhandel i Valby. Og selv om han voksede op som både plejebarn og enebarn og har oplevet for mange dødsfald, har han fået en stor familie.