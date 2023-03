En ny generation vælter ind på historisk badeanstalt: »For mange af dem virker besøget som en selvcentreret spaoplevelse«

Engang var det et sted, arbejderklassen tog hen for at gå i brusebad. I dag står byens unge i kø langt ud på gaden for at læse poesi og drikke filterkaffe i karbadene hos Sjællandsgade Bad. Men med en ny generation er der opstået behov for nye retningslinjer på den 106 år gamle badeanstalt på Nørrebro. For hvordan skal vi egentlig være nøgne sammen i 2023?