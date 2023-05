En kendt københavnsk 'familie' er gået i opløsning. Og det ses på klistermærker overalt i byen

Sidste år gik den oprindelige duo bag skatemærket Alis i opløsning. Siden er Alis gået fra at være skaternes varemærke til at blive boykottet. Også langt uden for Christiania, som Alis har været en del af i et kvart århundrede.