På et bord i Lene Bødkers værksted på havnen i Roskilde står tre massive glasskulpturer.

Inden længe skal de en tur over Atlanterhavet, til New York, hvor den 64-årige danske glaskunstner med serien ’Walking Stone’ i maj er udvalgt til at deltage i Loewe Foundation Craft Prize på The Noguchi Museum i Queens.