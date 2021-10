Hvis du ikke er asiat, er du nok den eneste derinde: Insiderens guide til Københavns bedste asiatiske spiseoplevelser

Min første reaktion er, at for de fleste asiatiske steder, jeg besøger, sker det faktisk på trods af at de ikke er en oplevelse at besøge. Trange lokaler, ubehagelige stole, tyranniske ejere, kokke og/eller tjenere. Altså steder, hvor du slet ikke føler dig i centrum som kunde, hvor du er en af flokken, hvor du skal være taknemlig for, at du overhovedet fik en siddeplads og fik lov til at spise noget godt og kun skal betale med den billigste valuta: penge.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til hele Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her