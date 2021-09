Alice de Champfleury: I Danmark hyldes den som en gud. Men når jeg taler med mine franske venner, kalder de det »latterligt«

Det er en pudsig menneskeopfindelse: stjerner, konkurrencer og priser. Behovet for offentligt at udpege nogen til at være den bedste. Bedømme og dømme. Buhe ud eller hædre. Ekskludere eller tilbede. Det må også være en enestående oplevelse at høre sit navn blive udtalt gennem højtalerne. Høre hver en stavelse brede sig i rummet og videre ud i verden.

