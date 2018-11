Nye tider i PET. Før talte man med store bogstaver, nu melder man de ansatte til politiet

På bordet foran den tiltalte i Københavns Byret tårner bogstablerne sig som Twin Towers. Den ene rummer de udenlandske udgivelser skrevet af amerikanske og britiske efterretningskoryfæer med titler som ’Worthy Fights’, ’The Assult on Intelligence’ og ’Open Secret’. Den anden er forbeholdt danske bøger som ’I Majestætens hemmelige tjeneste’, ’Hånden’ og ’En PET-chefs erindringer’.

Det er alt end tilfældigt, at den tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste, Jakob Scharf, har medbragt et mindre bibliotek i byrettens afdeling 41 med indgang fra Strøget. Bøgerne tjener et vigtigt formål i hans kamp for at blive frikendt for at have brudt sin tavshedspligt 28 gange i bogen ’Syv år for PET’, hvilket kan sende den tidligere efterretningschef op til 2 år i fængsel i en sag uden historisk sidestykke.

Sagen kort Tavshedsbrud Efter straffelovens paragraf 152 risikerer man under skærpende omstændigheder op til 2 års fængsel, hvis man »virker eller har virket i offentlig tjeneste« og »uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger«. Tidligere PET-chefJakob Scharf er tiltalt for at have overtrådt loven 28 gange i bogen ’Syv år for PET’. Ifølge anklagemyndigheden har han skadet statens sikkerhed og forholdet til fremmede tjenester, afsløret PET’s arbejdsmetoder og bragt vidner i fare. Den Uafhængige Politiklagemyndighed undersøger desuden, om en kriminalassistent og drabschef har brudt loven i udgivelser, og en fhv. livvagt i PET er sigtet for tavshedsbrud i en bog. Vis mere

For hvorfor vil justitsvæsenet have Jakob Scharf dømt for at medvirke i bogen, når der både herhjemme og i udlandet er en lang række eksempler på andre udgivelser af politi- og efterretningsfolk, der er gledet igennem censuren? Se blot på stakken af bøger.

Først inden for de senere måneder er myndighederne begyndt at skride konsekvent ind over for bogudgivelser. Foruden straffesagen mod Scharf verserer der undersøgelser hos politiet og Den Uafhængige Politiklagemyndighed mod en tidligere livvagt i PET, en kriminalassistent fra Københavns Vestegns Politi og senest en nu forflyttet drabschef i Københavns Politi. Alle er under mistanke for at have røbet fortrolige forhold fra deres job.

»Man skal være både blind og døv for ikke at have konstateret, at der kommer flere af disse sager«, sagde formanden for Politilederforeningen, Michael Agerbæk, for nylig her i avisen.

Men hvad er tendensen udtryk for, og hvem har i sidste ende besluttet, at forhenværende og nuværende politifolk og embedsmænd skal afholde sig fra at deltage i bogprojekter på et voksende marked? Og at de i modsætning til tidligere bliver retsforfulgt, hvis de alligevel fortæller deres historie og lader sig friste af udsigten til penge og berømmelse? Også selv om bøgerne ofte har det til fælles, at de sætter politiet og efterretningsvæsenets bedrifter i et overordentligt positivt lys.

Diskretion en æressag

I sidste årtusinde under den kolde krig forekom det nærmest ikke herhjemme, at ansatte i den hemmelige verden udgav bøger. Der var en gentleman’s agreement i spionvæsenet FE og sikkerhedstjenesten PET om, at det gjorde man bare ikke. Så måtte de ofte uhyre ærekære og ambitiøse mennesker leve med, at de tog deres meritter med sig i graven og kun var kendt af regeringstoppen og en yderst snæver kreds af embedsmænd.

Men efter terrorangrebet 11. september 2001 ændrede trusselsbilledet og verdensordenen sig, hvilket fik især Politiets Efterretningstjeneste til at åbne sig mere mod offentligheden. Pludselig var det ikke længere helt så farligt at udtale sig om dele af den hemmelige virksomhed, hvilket en pensioneret medarbejder valgte at tage bogstaveligt.

I 2003 udgav den nu afdøde PET-tekniker Ib Norgaard bogen ’Spionjæger i Danmark’ om koldkrigstiden, som tjenestens daværende ledelse til at begynde med var alt andet end begejstrede for.



»Problemet med bogen er, at den kommer ind på konkrete sager. Samtidig kan man ikke helt udelukke, at udgivelsen vil kunne bruges til at aflure nogle af PET’s arbejdsteknikker i dag«, forklarede PET’s daværende chef Lars Findsen forud for bogudgivelsen.

Efter at have truet forlaget Borgen med både fogedforbud og straffesag blev Ib Norgaards bog redigeret med PET’s assistance, så den kunne udkomme og skildre nogle af de gamle røverhistorier fra 1960’erne og 70’erne, da tjenesten satte mikrofoner op og overvågede Warszawapagtens udsendinge og de danske medløbere.

’Spionjæger i Danmark’ var blot den første i række af bøger, som tidligere efterretningsansatte begyndte at skrive med og uden hjælp fra journalister. Især PET’s operative chef Hans Jørgen Bonnichsen blev et så kendt ansigt, at Politikens satiriske bagsidespalte ATS bragte efterlysninger, når han ikke havde været i medierne et par dage.

Efter sin pensionering fra PET i 2006 udsendte han bogen ’Hånden’, hvor han blandt andet beskriver en rejse i 2002 til den omstridte amerikanske Guantánamolejr på Cuba. Forholdet til fremmede magter har altid været noget af det helligste for de hemmelige væsener, og alene omtalen af stormagten og Hans Jørgen Bonnichsens hyppige vurderinger af terrorsager var nok til at give hans tidligere arbejdsgiver i Søborg røde knopper.

Men PET gjorde aldrig noget for at lukke munden på den forhenværende operative chef, der selv bedyrer, at han altid har holdt sig mange meter på den rigtige side af tavshedspligten.

Kronprinsens livvagt

Ganske anderledes forholdt det sig, da kronprins Frederiks tidligere livvagt Jesper Lundorf optrådte som hovedperson i bogen ’I majestætens hemmelige tjeneste’. Den skulle udkomme kort efter, at Jakob Scharf i 2007 var blevet udnævnt til ny chef for PET, og den pressevante embedsmand med en fortid i Justitsministeriet efterlod ingen tvivl om, hvad han syntes om projektet:

»Man må nogle gange undre sig over, hvad folk dog gør for penge, men jeg kan konstatere, at en tidligere medarbejder i PET, der senest var tilknyttet vores it-service, åbenbart har til hensigt at udgive en bog om PET’s beskyttelse af den kongelige familie«, udtalte Jakob Scharf og advarede livvagten om en straffesag, hvis han røbede fortrolige oplysninger.

Også i dette tilfælde endte bogen dog med udkomme, efter at forlaget Lindhardt og Ringhof havde rådført sig med Hans Jørgen Bonnichsen og fjernet forskellige sensitive passager. Først herefter kunne interesserede læse den ret detaljerede beskrivelse af Jesper Lundorfs 7 år i PET’s gammagruppe med ansvar for at beskytte de kongelige og mulighed for at udnytte politiets magtbarometer til det yderste.

Til gengæld måtte Lindhardt og Ringhof siden opgive at udgive bogen ’Undercover’ om PET’s hemmelige arbejde i dybt kriminelle miljøer. Forlagets administrerende direktør Lars Boesgaard husker tydeligt, hvordan han og en advokat var til to møder hos Jakob Scharf og hans juridiske chef i PET’s hovedkvarter i Søborg. For at undgå problemer sendte Lindhardt og Ringhof det færdige manuskript til gennemsyn hos sikkerhedstjenesten, der under ingen omstændigheder kunne acceptere udgivelsen.

»Der var ingen vaklen i geledderne på møderne. Budskabet var, at PET ville komme efter os og kilden til bogen, hvis den blev udgivet. Det var fuldstændig uforeneligt med at være tidligere ansat i det hemmelige politi. På den baggrund virker det højst mærkværdigt, at Jakob Scharf selv synes, han kan udgive en bog om sin tid i PET. Man kan i hvert fald roligt konstatere, at Scharf ikke praktiserer, som han prædiker«, siger Lars Boesgaard.

Tavshedserklæringen

Til sidst udkom der så mange forskellige bøger om alt fra agenten Morten Storm til den tidligere PET-chef Ole Stig Andersens erindringer om koldkrigsperioden, at Jakob Scharf i 2013 introducerede en ny erklæring om ubetinget tavshed for alle, der enten var eller havde været ansat i tjenesten. Han underskrev også selv dokumentet, hvor man erklærede sig indforstået med først at spørge PET om lov til at deltage i bogprojekter, artikler eller offentlige foredrag.

»Forelæggelsen for Politiets Efterretningstjeneste skal sikre, at efterretningstjenesten har mulighed for at vurdere, om der er risiko for, at klassificerede eller på anden vis fortrolige oplysninger videregives«, som der står i tavshedserklæringen.

Selv om for eksempel Ole Stig Andersen gik ganske langt i sin bog og beskrev, hvordan PET under den kolde krig smed en CIA-chef ud af Danmark for ulovlig aflytning af den nordkoreanske ambassade, blev der ikke rejst straffesager. Vurderingen var, at det ville gøre mere skade end gavn og give udgivelsen om gamle dage langt mere eksponering, end bogen fortjente.

Samtidig kunne de i Justitsministeriet og PET konstatere, hvor galt det var gået ovre i forsvaret, da militærledelsen i 2009 forsøgte at nedlægge fogedforbud mod bogen ’Jæger - i krig med eliten’ om en tidligere dansk jægersoldat og hans oplevelser i Afghanistan. Sagen endte med at koste forsvarschefen stillingen og blev en kæmpemæssig kommerciel succes for forlaget People’s Press, efter at Politiken under daværende chefredaktør Tøger Seidenfaden og stor dramatik optrykte bogen som særsektion.

I 2016 gentog historien sig med de præcis samme aktører, bortset fra at Seidenfaden i mellemtiden var død og erstattet med Christian Jensen, og bogen nu ikke var skrevet af en tidligere jægersoldat, men af den øverste chef for sikkerhedstjenesten gennem 7 år. Samtidig var tiden en anden.

En bog fødes

Jakob Scharf forlod ikke PET på samme måde som hans forgængere, der kravlede op ad stigen og endte som departementschefer, rigsadvokaten og politidirektører. Efter hårde sammenstød med medarbejdergrupper og aflysningen af et omstridt folketingsbesøg på Christiania måtte Scharf i 2013 trække sig i unåde og begynde en ny tilværelse som leder af et privat sikkerhedsfirma.

Samtidig gik han på opfordring af forlaget People’s Press i gang med at lade sig interviewe af Politiken-journalisten Morten Skjoldager til en bog om sine 7 år i spidsen af PET, da Danmark på grund af Jyllands-Postens Muhammedtegninger blev udsat for det ene terrorattentat efter det andet.

Jakob Scharf så dog ingen grund til at orientere sin tidligere arbejdsgiver, selv om han havde skrevet under på en tavshedserklæring med pligt til at få godkendelse ved bogprojekter. Først kort tid før offentliggørelsen i oktober 2016 gik det op for PET, at der var en bog med Jakob Scharf på vej.

People’s Press var ikke indstillet på at sende manuskriptet til gennemsyn eller forhåndsgodkendelse i Søborg, og PET havde derfor kun forlagets salgsomtale af bogen at forholde sig til. Her fik den ikke for lidt om »en insiderberetning«, hvor Jakob Scharf blotlægger de kendte og ukendte PET-operationer og fortæller om kunsten at hverve en meddeler.

Pludselig kan man fornemme, at alt sitrer efter sagen mod Scharf. Politicheferne mærker også, at der er øjne i nakken på dem Kim Hindevadt, forlagschef på JP/Politikens Forlag

I stedet for at tage chancen og vente på, at bogen udkom, tog PET det højst usædvanlige skridt at gå i Københavns Byret midt om natten for at få nedlagt forbud mod ’Syv år for PET’, hvilket retten imødekom. For ifølge PET’s nye chef Finn Borch Andersen kunne man af omtalen få det indtryk, at bogen rummede fortrolige oplysninger:

»Det er kun PET, der konkret kan vurdere, om oplysninger fra PET kan bringe personer i fare eller skade PET’s muligheder for at forebygge, efterforske og modvirke forbrydelser, såsom terrorisme«, udtalte han.

Trods fogedforbuddet valgte Politiken at trykke ’Syv år for PET’ som særsektion til avisen, og få dage senere meldte PET sin tidligere chef til Københavns Politi for brud på tavshedspligten. Samtidig blev der indledt sager mod JP/Politikens Hus og andre medier og boghandlere, der enten havde omtalt eller solgt udgivelsen.

Små og store fisk

Bogen om Jakob Scharf udviklede sig omgående til en højdramatisk politisk affære, der optog daværende justitsminister Søren Pind (V) og dermed også hans nærmeste embedsmænd i ministeriet og hos anklagemyndigheden og PET. Regeringen har gjort en dyd ud af at ville slå hårdt ned på lovovertrædelser.

Denne gang skulle åbenmundede efterretningschefer under ingen omstændigheder have lov til at dø i synden, og det er på den baggrund, at Jakob Scharf nu sidder i anklagestolen i Københavns Byret tiltalt for at have brudt sin tavshedspligt 28 gange i ’Syv år for PET’.

»Det er vist åbenbart, at vi kommer til at se på reglerne for tavshedspligt for personer, som håndterer meget fortrolige oplysninger«, sagde Søren Pind i 2016, da Jakob Scharfs tavshedserklæring for PET-ansatte ved nærmere eftersyn viste sig at være for vidtgående efter grundlovens regler om ytringsfrihed.

Landets øverste anklager, rigsadvokat Jan Reckendorff, er for tiden ved at undersøge, hvordan myndighederne kan revidere tavshedsreglerne, og indtil de foreligger, har han ingen kommentarer.

Under retssagen i Københavns Byret har hans to anklagere ikke undladt at minde Jakob Scharf om, at han selv skrev under på først at ville forelægge og få godkendelse til bogprojekter. Men til sit forsvar har den tidligere PET-chef forklaret, at ’Syv år for PET’ for det første ikke er hans bog og for det andet ikke rummer fortrolige citater. Som øverste ansvarlige har man helt andre forudsætninger end menige medarbejdere for at vurdere, hvor tavshedspligten begynder.

Mange af terrorsagerne, som Jakob Scharf omtaler i ’Syv år for PET’, har i forvejen været indgående beskrevet i åbne retssager, avisartikler og andre bøger. Det gælder ikke mindst detaljerne om et attentat i 2010 mod JP/Politikens Hus, som en kriminalassistent fra Københavns Vestegns Politi og deltager i efterforskningen har skildret over 27 sider i tidsskriftet Nordisk Kriminalreportage.

Selv om kriminalassistenten Finn Månsson fik sin ledelses tilladelse til at skrive artiklen om det afværgede angreb på mediehuset, og PET allerede i 2015 fik overbragt tidsskriftet, er han for nylig blevet meldt til Den Uafhængige Politiklagemyndighed for muligt brud på sin tavshedspligt. Der er endnu ikke rejst nogen sag, men det bliver undersøgt til udbredt undren.

Samme skæbne er netop overgået drabschefen i Københavns Politi, Jens Møller Jensen, der er aktuel med bogen ’Opklaret – drabschefens erindringer’ om blandt andet efterforskningen af Omar El-Husseins terrorangreb i 2015 i København. Her rev Politikens Forlag en ømtålelig side om angrebet på Krudttønden ud af den nytrykte bog, men alligevel er Jens Møller Jensen nu meldt til politiklagemyndigheden og forflyttet til andet arbejde, mens undersøgelsen pågår.

Nye tider

I tidens løb har Politikens Forlag og andre udgivere sendt en lang række tilsvarende udgivelser i handlen, uden at myndighederne har løftet et øjenbryn.

»Vi har tidligere udgivet flere bøger med drabschefer, hvor der aldrig har været problemer. Det er en genre, som der er en bred folkelig interesse for at læse. Men pludselig kan man fornemme, at alt sitrer efter sagen mod Scharf. Politicheferne mærker også, at der er øjne i nakken på dem på en helt anden måde«, siger Kim Hundevadt, der er forlagschef på JP/Politikens Forlag.

Intet kan skærpe interessen for en bog, som hvis myndighederne forsøger at forbyde den, og under retssagen mod Jakob Scharf forklarede forfatteren Morten Skjoldager forleden, at ’Syv år for PET’ har solgt næsten ti gange så meget som forventet. Eller nærmere bestemt 32.000 bøger. Det burde give stof til eftertanke, hvis man spørger Kim Hundevadt:

»Måske burde myndighederne overveje, om de i virkeligheden ikke er med til at sikre bøgerne en langt større udbredelse ved at gøre dem forbudte og indlede en efterforskning. Jeg kan med hånden på hjertet sige, at det ikke har været intentionen med bogen om drabschefen at skade rigets sikkerhed og privatpersoner. Det vil være at skyde gråspurve med kanoner, hvis der bliver rejst en sag mod Jens Møller Jensen«, siger han.

Blandt dem, der er mest optaget af retten til at ytre sig, er professor i kommunikation ved Aalborg Universitet, Frederik Stjernfelt. Som »free speech fundamentalist« mener han, at tavshedspligten kun bør omfatte det mest hellige i PET: afsløringer af igangværende operationer, agentnetværk, fremmede tjenester og operative teknikker:

»Det virker som et klart nybrud, for der har jo været tradition for, at tidligere PET-chefer som Bonnichsen har haft meget lang snor til at kommentere alle mulige aktuelle sager. Selve det at anlægge sagen mod Scharf er at sige til landets potentielle fjender: I denne bog finder man afsløringer, der kan tjene jeres sag. Der må have fundet en vanskelig afvejning sted, om den største skade sker ved at anlægge sagen eller ved at lade bogen henleve et mere stille og upåagtet liv«, siger Frederik Stjernfelt.

Man kan også skrive fiktion

Jakob Scharfs operative chef i PET, Frank Jensen, tvivler også på, at mange militante islamister ville have opdaget bogen, hvis det ikke har været for balladen efter fogedforbud og politianmeldelser.

Selv har Frank Jensen valgt en anden litterær vej end sin tidligere overordnede og i stedet kastet sig over fiktionsgenren i nogle romaner, der ifølge kendere ligger mistænkeligt tæt op ad den virkelige verden. Det er ikke tilfældigt, siger han:

»Jeg kender utroligt mange spændende historier fra min tid i PET, som jeg egentlig helst ville skrive. Men hvis jeg skrev, hvad jeg vidste, ville jeg blive dømt. Derfor vælger jeg at gøre det til fiktion, selv om bøgerne bygger på rigtige personer og sager, som jeg hiver ud af deres sammenhæng«.

Personligt synes Frank Jensen, at Jakob Scharf visse steder går for vidt i ’Syv år for PET’, men på den anden side er Justitsministeriet, anklagemyndigheden og PET i nævnte rækkefølge havnet helt ovre i den anden grøft med et krav om absolut tavshedspligt.

»Myndighederne skyder på alt, hvad der rører sig; herunder en kriminalassistent, der har fået tilladelse til at skrive et kapitel i en bog. Det er ikke konsekvent, hvem man går efter. Nogle bliver sigtet, andre ikke sigtet. Det hænger utvivlsomt sammen med Scharf-sagen, og at det ikke skal hedde sig, at andre politifolk godt må udgive bøger«, siger han.

Frank Jensen kan komme i tanke om mange andre bøger, der lige så godt kunne være meldt til politiet, og generelt bryder PET’s tidligere operative chef sig ikke om tendensen til bremse for åbenheden:

»Det er forkert at bryde sin tavshedspligt. Men derfra og til at lukke ned for al kommunikation er der for langt. Vi lever i 2018 og et kommunikationssamfund, og man kan også blive for bange for at komme til at sige noget«.

Inden for de nærmeste uger bliver det afgjort, om Jakob Scharf skal dømmes for at have brudt sin tavshedspligt, hvilket vil være uden fortilfælde for en efterretningschef i den vestlige verden. Frank Jensen har tænkt sig at nærstudere dommen over sin tidligere chef:

»Hvis han bliver dømt, tror jeg, at andre med en fortid i tjenesten og politiet vil tænke sig om rigtig mange gange, før de kaster sig ud i bogprojekter. Hvor går grænsen, og skal man være forsigtig med at nævne kendte oplysninger, og at man har arbejdet i PET og engang mødtes med den tyske efterretningstjeneste. Det bliver interessant at få svare på«.,