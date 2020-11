Se billederne: Sådan ender millioner af mink i massegrave

Da regeringen 4. november meddelte, at alle mink i Danmark skulle aflives, stod myndighederne over for en kæmpe logistisk udfordring. Hvordan bortskaffer man på forsvarlig vis 15 millioner døde mink, når det skal gå så hurtigt, at forbrændingsanlæggene ikke kan følge med? På et militært område i Nørre Felding fem kilometer fra Holstebro har entreprenørmaskiner og mænd i hvide dragter i den seneste tid taget imod vognmænd, der kommer kørende med store læs af aflivede mink, som skal graves ned.