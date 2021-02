Her er der ikke fri abort: 20-årige Bjørg kiggede på barnevogne, mens hun ventede på svar fra lægen. Hun frygtede et afslag

På Færøerne er aborten ikke fri. Politiken har besøgt de nordatlantiske klippeøer for at møde de kvinder, der frygter at blive mødre mod deres vilje, og som frygter at blive udskammet af et samfund, hvor flere sætter lighedstegn mellem abort og mord. Vi møder en 20-årig kvinde, der frygtede, at nogen i lægesystemet ville forsøge at bremse hendes abort. Og en 61-årig kvinde, der for mere end 40 år siden rejste til Danmark for at få en abort i skjul for samfundet. I dag frygter hun stadig konsekvenserne ved at stå frem. Nu giver syv anonyme kvinder et indblik i det, der ellers skulle have været hemmeligheder.