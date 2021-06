Rødt opgør på vej mod techgiganter: »Vi har simpelthen et stort problem«

Det er ikke sådan, at statsministeren eller nogen af de andre tre partiledere har taget et udkast til et nyt lovforslag med, da vi onsdag eftermiddag mødes i Statsministeriet.

Men noget skal der gøres over for de såkaldte techgiganter, lyder det fælles budskab fra lederne af de fire partier, der for præcis to år siden gjorde Mette Frederiksen (S) til statsminister.