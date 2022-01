156.405 personlige stemmer forsvinder: Dramatisk profilflugt fra Venstre fortsætter

Gruppens kaptajn har forladt Venstre-skuden, og indskriver sig i rækken af store profiler der ikke vil være at finde på stemmesedlen ved næste folketingsvalg. Politiken bringer her et overblik over dem, der har forladt eller annonceret, at de vil forlade folketingsgruppen.