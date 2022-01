Edward Snowden: Det, der foregår i Danmark lige nu, er en demokratisk skandale

Den danske stat bevæger sig i en autoritær retning ved at sigte whistleblowere efter paragraffer, som bør være forbeholdt landsforrædere. Det siger den verdenskendte aktivist og whistleblower Edward Snowden i et eksklusivt interview med Politiken, hvor han opfordrer den danske befolkning til at sige aktivt fra. For ifølge Snowden forsøger regeringen at straffe folk for at fortælle sandheden til en befolkning, som har brug for at kende den.