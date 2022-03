Efter to døgn i bus er ukrainerne kommet til Oure, men om lidt vil de videre

Flygtningene ankommer i en hvid rejsebus lidt før klokken 16.00. De første, der stiger ud, er et ældre ægtepar. Så en gråhåret mand i lyse jeans, og bag ham en teenagedreng. De stiller sig lidt afsides, og manden lægger en hånd på drengens skulder. En midaldrende kvinde med en skinnende sort dynejakke har taget sin kat med. Ingen siger et ord. De tager deres tasker og begynder at gå.

