Efter to års coronadvale fejres der igen 1. maj i Fælledparken. Men i år er politikerne forvist til at holde taler i deres og i mindre telte, og den eneste partileder, der var her i dag, var SF’s leder, Pia Olsen Dyhr, der talte til et fyldt HK-telt.

