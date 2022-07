Alexander havde fået 6.381 kroner mere, hvis bare han var lidt mere it-fiks på fingrene

Der er en opgivenhed i Alexander Bergstrøms stemme. På milde dage sidder han på sin altan i Fredericia sammen med sin seks år yngre hustru, Jensine. Herfra kan han under de rette vindforhold dufte det hav, som igennem 26 år var horisonten for ham som dæksmand på en stor fisketrawler. Han er ufaglært 3F’er, men tjenesten til havs gav ham hvert år seks måneders frihed til at opkvalificere sig.