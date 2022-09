Landets ældste bowlingcenter har brug for nødhjælp til at overleve elregningen

»Jeg frygter for vores overlevelse. På den korte bane overvejer vi nu at lukke ned om mandagen for at spare. Men først om seks-syv måneder kender jeg vores skæbne, for der ved jeg, hvordan juleomsætningen har været, og om vi har fået hjælp med energiregningen«, siger Gert Nielsen, forretningsfører i Rødovre Bowlinghal.