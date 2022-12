»Der er de her forfærdelige stereotyper om, at det er klamt og unaturligt at være queer. Det gør ondt at blive mødt af det, når man egentlig bare søger efter accept«

Sam Mikkelsen er 18 år gammel, gymnasieelev i Aabenraa og queer. Hun arbejder som frivillig, fordi hun ved, hvor ensomt det kan være ikke at have nogen at dele sine tanker med.