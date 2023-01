»Det hjælper mig til at holde fast i min forstand«: Digital nødløsning blev et gyldent fællesskab for de introverte og udsatte

Da værestederne lukkede på grund af coronapandemien, blev Det Digitale Værested skabt i al hast for at støtte socialt udsatte. Det har vist sig at være et enestående tilbud – længe efter at værestederne åbnede igen.

