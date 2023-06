De mest magtesløse har fået magt

At ligge bæltefikseret i flere dage på en psykiatrisk afdeling er »uværdigt, ydmygende og ganske ubehageligt«, forklarer en 38-årig mand fra Sjælland, som efterhånden har prøvet det en del gange.

Så meget større var glæden, da han og hans advokat i september 2020 modtog besked fra Strasbourg om, at han havde vundet en sag mod den danske stat, der var blevet dømt for at overtræde Menneskerettighedskonventionens forbud mod umenneskelig behandling ved en 23 timer lang bæltefiksering af den sjællandske patient for 10 år siden.