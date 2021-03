Ny undersøgelse: Minoritetselever stortrives på højskoler, men der er stadig langt mellem dem

Fakta Støtte til mangfoldighed Kulturministeriet kan gennem sin mangfoldighedspulje støtte arbejdet med at få flere grupper inkluderet på højskolerne.

59 projekter fordelt på 41 forskellige højskoler har fået en bevilling fra puljen. 65 har ansøgt.

88 procent benytter midler til frikøb af egne lærere for at gennemføre projektet, oftest til projektledelse

Fra 2019 til 2020 er der i alt uddelt 7,8 millioner kroner.

Minoritetsetniske unge og unge uden ungdomsuddannelse er de målgrupper, som flest projekter har som primær målgruppe. Det er nærmere bestemt hhv. 18 og 17 ud af 59 projekter.

Andre målgrupper tæller blandt andet: pittstoppere, unge fra sociale boligområder, unge med flygtningebaggrund, hjemvendte soldater, unge fra Grønland, Færøerne og Sydslesvig, unge med funktionsnedsættelser, ensomme unge og personer med tilknytning til arbejdsmarkedet. Kilde: Folkehøjskolernes Forening Vis mere

Det viser et undersøgelse foretaget af Folkehøjskolernes Forening, hvor man har set på højskolernes erfaringer med at fremme skolens mangfoldighed ved hjælp af Kulturministeriets mangfoldighedpulje. Siden 2019 har højskoler årligt kunnet søge puljemidler på 3 millioner kroner for at fremme deres mangfoldighed og arbejde for, at elevsammensætningen i højere grad afspejler det øvrige samfund.

Seks repræsentativt udvalgte højskoler, der søgte midlerne i 2019, deltog i undersøgelsen. Mange har brugt midler på at sænke elevers egenbetaling, etablere samarbejder med organisationer eller arbejde med fremme pædagogikken for inklusion og diversitet. Minoritetsetniske unge samt unge uden ungdomsuddannelse er de målgrupper, som flest projekter har haft som primær målgruppe.

Der er en fortælling om, at højskolen er for eliten, men det er faktisk ikke det, vi ser ude på skolerne Helle Skovmose

Helle Skovmose, der er udviklingskonsulent og projektleder på undersøgelsen, fortæller dog, at unge mænd og unge med minoritetsetnisk baggrund er underrepræsenterede på tværs af højskolerne. Senere på foråret kommer Folkehøjskolernes Forening, i samarbejde med Danmarks Statistik og Moos-Bjerre analyse- og konsulentfirma, med opgørelse, der kortlægger elevernes uddannelsesmæssige og økonomiske baggrund og sammenholder en højskoleelevernes herkomst i forhold til befolkningen generelt.

Stort potentiale

Højskolernes opbygning har et stort potentiale for at skabe rumlige fællesskaber, mener Helle Skovmose, hvor der også er plads til andre end de grupper, der i dag primært udgør eleverne.

»Vi har været nysgerrige efter at se, hvordan elever, som ikke har haft samme kendskab til højskolemiljøet, og som bryder med en mere homogen elevsammensætning, oplevede opholdet. Men vi oplever i høj grad, at alle elever, der har gået på højskole gennem mangfoldighedspuljen, samstemmende har stortrivedes og haft en livsændrende oplevelse. Og det mener vi, at flere skal have del i«, siger hun og uddyber:

»Der er en fortælling om, at højskolen er for eliten, men det er faktisk ikke det, vi ser ude på skolerne. Der er kæmpe forskel på spredningen i elevgrupperne, afhængig af højskolen. Så nogle vil have stor mangfoldighed og afspejle befolkningen, og nogle vil være meget homogene«.

Det tager tid

Undersøgelsen viser også, at det tager tid at fremme mangfoldigheden, blandt andet fordi det er svært at rekruttere elever fra minoritetsgrupper. Det genkender Rasmus Meyer, der er forstander på Krogerup Højskole i Humlebæk, som søgte om midler fra puljen i 2019.

»Vi forsøgte at lave nogle samarbejder med boligsociale kvarterer i Nivå, hvor det viste sig, at det var svært at rekruttere nogle elever hertil. Og vi har nu erfaret, at vi ikke bare kan sidde på vores hænder og håbe på, at minoriteterne finder os. Vi er nødt til at række ud og gøre os relevante og interessante for de unge, der ikke ellers ville tage på højskole. Derfor har vi nu rakt ud til foreningen Sabaah, der arbejder med minoritetsetniske LGBT+-personer, og har etableret et partnerskab med dem«, siger han.

Skolen har etableret nogle hovedlinjer, der er nordisk eller europæisk forankret og er et billigere alternativ til tidligere hold. Der er også oprettet en elevfond, som rækker ud til unge, der er interesserede i at gå på højskole, men som ikke selv har råd. Rasmus Meyer tror ikke, at skolens elevsammensætning vil opnå at være én til én med befolkningssammensætningen, men skolen vil blive ved med arbejde for få nye målgrupper på højskole, selv om det kræver hårdt arbejde.

»I øjeblikket er den offentlige samtale forvitret og polariseret, og der er det ambitionen, at højskoler kan give mulighed for, at man møder synspunkter, man ikke er enig i, men som man kan få en forståelse for«, siger han.

Loven står i vejen

Som loven er i dag, må højskoler ikke må håndplukke i elever og give pladser til nogle og ikke andre. Helle Skovmose håber, at undersøgelsens resultater kan bruges som en løftestang for at se på mulighederne for, at højskolerne kan holde pladser frie til de grupper, der måske ikke lige er så hurtige til at melde sig til.

Idrætshøjskolen i Vejle brugte puljemidlerne til at arbejde med mangfoldighedspædagogik, fortæller viceforstander Lars Olesen, som netop peger på, at de nuværende regler kan være et benspænd for at fremme diversiteten.

»Den største udfordring har været, at det i dag er så populært at gå på højskole, at holdene hurtigt bliver fyldt op, og der reelt ikke er plads til de målgrupper, som skal være med til at gøre holdsammensætningen mere mangfoldig«, siger Lars Olesen.

Folkehøjskolernes forening samarbejder med en elevgruppe med etnisk minoritetsbaggrund, som har gået på højskole, for at blive klogere på underrepræsentationen, og hvordan den kan ændres. Og da projektet kun har kørt i et år, inden corona ramte landet, er arbejdet for mangfoldighed slet ikke færdigt. Derfor præsenterer undersøgelsen nogle anbefalinger til det fremadrettede arbejde med mangfoldighed.

Skolerne kan blandt andet fremme inklusionen ved brug af forskellige pædagogiske indsatser, såsom at fremme fællesskaber, der ikke har udgangspunkt i elevernes baggrund og viden, det kan eksempelvis være sport eller håndværk. Desuden peger undersøgelsen på, at højskolerne skal tænke i at afkorte forløb eller finansiere hele opholdet for enkelte elever, da det i dag kun er muligt at yde et tilskud gennem mangfoldighedspuljen.