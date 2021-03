På Bosei planter de forårsløg, fennikel og fællesskaber i baghaven

Og selv om Bosei godt nok er en idrætshøjskole, har de pløjet en af skolens fodboldbaner op og anlagt en 5.000 kvadratmeter stor køkkenhave, der skal gøre skolens køkken selvforsynende.

Højskolen skal påvirke de unge

Men hvorfor giver en idrætshøjskole afkald på en fodboldbane for nogle gulerødder og rosenkål?

»Uagtet om man er en idrætshøjskole eller anden type skole, er man nødt til at tage stilling til bæredygtighed. Selv om halvdelen af vores elever kommer for at lære japansk, er de hele mennesker, der også skal påvirkes til at tænke over, hvad vi skal gøre ved klimaforandringerne. Højskolerne er et stærkt talerør til unge mennesker, og derfor har vi en ekstra forpligtelse frem for køkkenchefen på plejehjemmet«, siger Boseis forstander, Kenneth Retslov.

At højskolen kan påvirke eleverne, er David Brook Rosen et godt eksempel på. Han er selv tidligere elev fra 2014, og det var netop opholdet på Bosei, der fik ham til at uddanne sig til gartner.