»Jeg har lært, hvornår det er bedst at afsløre min baggrund, og hvornår jeg skal lade være«

Alia Sbahi Biehl har irakiske rødder og svært ved at forklare værdien af sit højskoleophold til sin familie. Hun drømmer om at blive kunstner, går på musiklinjen på Johan Borups Højskole på et stipendium – og bruger sin kontrastfyldte baggrund aktivt i sine værker.