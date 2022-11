Efter mere end 20 års ansættelse i kommunale daginstitutioner startede Charlotte Mentz og Charlotte Zaza den private Vuggestuen Nor, fordi der var mange ting, makkerparret drømte om at gøre anderledes. Heriblandt at skabe gode vilkår for medarbejdernes trivsel.

Desuden ønskede lederne at skabe et dagtilbud, hvor der ikke var ret langt fra tanke til handling og med frihed til at tilrettelægge det pædagogiske arbejde ud fra deres egne overbevisninger og principper. I den sammenhæng er vuggestuens navn heller ikke helt grebet ud af det blå, for n’et står for nærvær, o’et for omsorg og r’et for relationer.

Begrundelsen for at hædre Charlotte Mentz og Charlottes Zazas arbejde med en pris lyder blandt andet således:

»Lederne vil virkelig noget med deres pædagogiske faglighed. De vil virkelige noget med og for børnene. Ligesom de selv stråler og er ambitiøse i deres arbejde med huset og børnene, så rekrutterer de også kun medarbejdere, der, som de siger, har stjerner i øjnene og knuselsker børnene. De skaber en organisation af ’Charlotter’, hvor alle er en del af succesen«, forklarer Charlotte Ringsmose, som er medlem af fagpanelet og professor ved Institut for Kultur og Læring ved Aalborg Universitet.

»Zaza og Mentz gør, hvad de kan, for at være synlige og synliggøre, hvor vigtigt det pædagogiske arbejde i vuggestuer er. Vuggestueperioden er den vigtigste periode i et menneskes liv. Hos Nor formår de hver dag at tage udgangspunkt i hvert barn og i at etablere gode børne- og voksenfællesskaber«.