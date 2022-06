​»Jeg kender følelsen af at træde ind i et rum, hvor ingen ligner én. Det er ensomt. Og sådan skal ingen have det«

Skolen, som tidligere var et jazzkonservatorium, har længe været præget af et elitært ry, men jeg tror, at det er ved at blive udfaset. Det er tydeligt at mærke, at der en vis prestige i at komme ind på skolen, både fordi det er svært at komme ind, få elever bliver optaget, og fordi det er en af de dyreste uddannelser i Danmark.

/*Kopier linkadressen til mediet (videoen) i højre panel og paste ind her*/ Bliv oplyst, uanset hvor du er Prøv vores digitale abonnement for 149 kr. om måneden i de første 6 måneder. Få halv pris her Er du under 30 år? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her