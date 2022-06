»Da jeg var yngre, oplevede jeg, at nogle drengevenner stak lidt til mig og spurgte, hvorfor jeg ikke skulle være tømrer«

Min mor fandt en gammel frisørstol på DBA, og hun købte små hylder til maskiner og produkter. Der blev sat et spejl op, og til sidst blev det et sted, en lille salon, hvor jeg kunne dyrke min interesse. Jeg øvede mig især på at klippe fade, som er en klipning, hvor håret i toppen starter længere og gradvis falmer væk og bliver kortere, nu tættere vi kommer på ørerne og kindbenene.

/*Kopier linkadressen til mediet (videoen) i højre panel og paste ind her*/ Bliv oplyst, uanset hvor du er Prøv vores digitale abonnement for 149 kr. om måneden i de første 6 måneder. Få halv pris her Er du under 30 år? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her