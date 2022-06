Sophie Louise Asp Laursen kommer gerne på sit studiejob, når hun har fri:  »Ved du, hvor afstressende det kan være at klø et næsehorn, hvis man har haft en dårlig dag?«

Jeg søgte ind på kvote to allerede det år, hvor jeg blev student. Og jeg boede jo i Aalborg, så jeg måtte tage til København for at komme til optagelsesprøve i maj, inden alle eksamenerne gik i gang. Prøven var virkelig svær, og jeg fik ikke nok point til at gå videre til samtalen det år. Jeg vidste godt, at det ville blive rigtig svært at komme ind, og at jeg ville skulle kæmpe for det. Men jeg sagde til mig selv: Uanset hvad skal jeg nok blive dyrlæge. Der er ikke nogen, som får lov til at stoppe den her drøm.

